Diyarbakır'da annelerin evlat nöbeti: 29 yıl aradan sonra dağda olduğunu öğrendim Kentte 43 farklı şehirden gelip HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ederken bir anne 29 yıl aradan sonra çocuğunun dağda olduğunu öğrendiğini ifade etti.

İHA

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, nöbetlerine kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da başlayan eylem, birçok aileye umut oldu.

HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, bin 448 gündür evlatlarını HDP ve PKK'dan istiyor.

Oğlu Yusuf Ödümlü’nün yolunu gözleyen anne Saadet Ödümlü oğluna dönmesi için çağrıda bulundu.

"Devletin gücüyle bu PKK bitecek"

Oğlunun HDP tarafından kaçırıldığını ileri süren anne Ödümlü, evladını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini belirterek, şöyle dedi:

Siirt’ten buraya oğlum için geldim. Oğlumu HDP kaçırıp PKK ya teslim etti. Oğlum, Allah rızası için çık gel, orası senin yerin değil. Devletin gücüyle bu PKK bitecek. Sizlerde buradaki annelerin gücüyle dağdan inip geleceksiniz.



Onlar seni kandırdılar sende onları kandır çık gel. Yeter artık yaz kış demeden buraya gelip senin yolunu gözlüyorum hastayım demeden sıcakta buradayım seni alamdan hiçbir yere kalkmayacağım.

"29 yıl aradan sonra dağda olduğunu öğrendim"

29 yıl sonra oğlunun dağda olduğunu öğrenen anne Hatun Yüceyurt ise evladı gelmeden buradan gitmeyeceğini vurgulayarak, şunları söyledi: