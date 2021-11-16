Diyarbakır'da asker kaçağı, bekçinin parmağını kırdı

Kimlik denetimine takılan ve asker kaçağı olduğu tespit edilen O.G., arbede çıkararak bir bekçiyi hastanelik etti. Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli çarşı mahalle bekçileri, Ofis semtinde devriye görevi yaptıkları sırada şüphe üzerine O.G. isimli kişiyi durdurdu.

O.G.'den kimlik isteyen bekçiler ilginç bir tepkiyle karşılaştı.

"HEPİNİZİN YERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİM"

O.G., bekçilere, “Ben tıp mezunuyum, sen ne mezunusun? Şimdi emniyet müdürünü arayacağım ve hepinizin yerini değiştireceğim. Bana polis çağırın." sözleriyle yanıt verdi.

ASKER KAÇAĞI ÇIKTI

Bölgeye polis çağıran bekçiler, O.G.'nin kimlik bilgileri ile yaptıkları sorgulamada askerlik yoklama kaçağı olduğunu tespit etti. Tutanak tutan bekçiler, O.G.'ye imza atması gerektiğini söyledi. O.G., imza atmayacağını bildirdi.

ARBEDEYE SEBEP OLUP BEKÇİNİN PARMAĞINI KIRDI

Bu sırada toplanan kalabalık arasına doğru gitmek isteyen O.G., bekçiler tarafından durduruldu. Yaşanan arbedede O.G., bekçilerden birinin sağ el parmağını kırdı. Bekçi, gelen ekipler tarafından hastaneye götürüldü. Sağ el parmağı alçıya alınan bekçiye, 10 gün iş göremez raporu verildi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Şüpheli O.G. ise bölgeye gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan karakolda yapılan detaylı incelemede, tıp fakültesi mezunu olduğunu belirten O.G.’nin yalan söylediği ortaya çıktı. O.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.