Diyarbakır'da askerlerin kamyon kasasında sevki gündem oldu Disipline sevk edilen 5 uzman çavuşun Hani-Lice arasındaki yolu kamyonet kasasında ve güvenlik desteğinden mahrum şekilde geçtikleri anlara ilişkin görüntüler sosyal meydanın gündemine oturdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Terörle mücadelenin en önemli merkezlerinden biri olan Diyarbakır'dan çarpıcı bir görüntü Türkiye'nin gündeminde...

5 Nisan 2024'te Hani 3. Jandarma Komando Taburu'nda görevli 5 uzman çavuş, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan askeri bir kamyonetin kasasında Lice'deki alay disiplin kuruluna sevk edildi.

Kamyon kasasında terör bölgesinde

5 askerden biri, kamyonet kasasında durumu anlatan bir video çekti.

Kamyoneti, çıkış yaptıkları taburu ve arkadaşlarını görüntüleyen uzman çavuş, yetkililere seslendi.

"Zırhlı araç içinde bile emniyet kemeri taktıran personeller"

Adının Murat Kaya Şimşek olduğunu belirten uzman çavuş kayıtta şu ifadeleri kullanıyor:

Bize verdikleri araç bu şekilde. Hiçbir güvenlik önlemi yok, can güvenliğimizi alacağımız hiçbir durum yok. Arkadaşım beni tanık yazdırdığı için alay disiplin kuruluna gitmekteyim.



İçerideki başçavuş ve üsteğmeni şikayetlerimiz için gittiğimizden bize bu aracı tahsis ettiler. Normalde bizi Lice'ye götürürken zırhlı araç içinde bile emniyet kemeri taktıran personeller bizi bu araçla gönderiyorlar.

Sosyal medyada görüntüler gündem oldu

Kendisinin açıkta olduğunu ve arkadaşının tanık yazdırmasıyla disipline çıkacağını belirten uzman çavuş ve arkadaşları, iddiaya göre terörle mücadelede an tehlikeli güzergahlardan bir olan Hani-Lice arasını güvenlik desteği olmadan silah ve mühimmatsız geçti.

Söz konusu video sosyal medyada gir anda gündem oldu. Terörle mücadelede en ön safta çarpışan uzman çavuşların bu tehlikeli güzergahta güvenlik önlemlerinden mahrum ilerlemeleri tepkiyele karşılandı.

Görüntüler tartışılmaya devam edilirken Milli Savunma Bakanlığı ve diğer yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.