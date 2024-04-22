Diyarbakır'da Atatürk büstünü ıslak mendille silen Poyraz'a polis ekiplerinden hediye Hastane bahçesinde Atatürk büstünü ıslak mendille silerken görüntülenen 8 yaşındaki Poyraz için harekete geçen motosikletli Yunus timleri, poster ve polis şapkası hediye etti.

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DHA

Diyarbakır'da yaşanan olay takdir topladı.

Kentte yaşayan 8 yaşındaki Poyraz Kaçmaz, ailesi ile birlikte Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne gitti.

Burada anne ve babası acil servise muayeneye giderken, Poyraz ise bahçeye çıktı.

Atatürk büstünü temizledi

Otomobilden ıslak mendil alan Poyraz Kaçmaz, önce Atatürk büstünü ardından da iki yanındaki Ulu Önder’in sözleri olan ‘Vatan Bir Bütündür Parçalanamaz’ ve ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazılarını sildi.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polislerden Atatürk posteri hediyesi

Sosyal medya gündem olan Poyraz Kaçmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Yunus timleri ile aynı hastanenin bahçesinde buluştu.

Yunus polisleri, Kaçmaz’a Atatürk posteri ve polis şapkası hediye etti.

Şapkayı takan Kaçmaz, büste selam verip daha sonra Yunus timleriyle motosiklete binerek tur attı.

"Ata'ma çok teşekkür ederim"

Poyraz Kaçmaz, çok mutlu olduğunu belirterek, “Atatürk büstünün kirli olduğunu gördüm. Onu içimden gelerek sildim. Ona olan saygımdan dolayı yaptım. Öncelikle Ata'ma çok teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bize verdi ve Meclis'i 23 Nisan’da açtı. Polisler bana hediyeler verdi. En sevdiğim hediyelerden bir tanesi Atatürk posteriydi. Yaşıtlarımın 23 Nisan Bayramı kutlu olsun." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)