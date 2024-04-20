Diyarbakır'da Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili gözaltında Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında yaşanan olaylar üzerine başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

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ensonhaber.com

Diyarbakır Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası makam odasında yaşananlar sosyal medyanın gündeminde.

DEM Partili yöneticilerinin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını göstererek hakaret etmesi tepkiye neden oldu.

Müfettiş görevlendirildi

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sur Belediyesi'ne mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Ardından aynı gün bir gelişme daha yaşandı.

"Hakaret eden şüpheli gözaltına alındı"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakaret eden şahsın gözaltına alındığı anlara yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzce gözaltına alınmıştır."