İndirim olur da izdiham olmaz mı..
Akıllara durgunluk veren görüntüler Diyarbakır'dan.
YÜZDE 80 İNDİRİM İZDİHAMA NEDEN OLDU
Bir AVM’de, bir firmanın giyim ve ev tekstili ürünlerinde 4 günden beri yaptığı yüzde 80’e varan indirim, izdihama neden oldu.
SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE SIRAYA GİRDİLER
Müşteriler sabahın erken saatlerinde AVM önünde toplanarak, kapıların açılmasını bekledi.
Gelenler, açılış saatinde 10’ar kişi halinde içeri alındı.
"İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ"
İlgiden memnun olduğunu belirten firma sahibi Yasin Tütüncüoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Diyarbakırlı ablalarımızın büyük ilgisinden çok memnunuz. AVM’de 6 gün sürecek indirim festivalimizin bugün 4’üncü günü ve pazar gününe kadar buradayız. Diyarbakırlı ablalarımız kaliteleriyle ve tarzlarıyla gerçekten farklarını ortaya koydular, kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz.
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