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    Diyarbakır'da bayram öncesi evlat nöbeti devam ediyor

    Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nı evlatları ile bir arada geçirmek istiyor.
    • AA
    • 18.07.2021 - 22:34
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    Diyarbakır'da bayram öncesi evlat nöbeti devam ediyor

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 685'inci gününde devam ediyor.

    Kızı Fadime için eylem yapan Hatice Levent, çocuğunu HDP ve PKK'dan istediğini söyledi.

    "14 BAYRAMDIR BEKLİYORUM"

    Kurban Bayramı'nı kızıyla geçirmek istediğini ifade eden Levent "Fadime'mi almadan bu çadırdan gitmeyeceğim. 7 senedir kızımın peşindeyim. 14 bayramdır Fadime'mi bekliyorum. Ne olur bu bayramı beraber geçirelim. Seni çok özledim. Kokunu özledim. Anne deyişini özledim. Ne olur dön." dedi.

    Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

    Oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın ise çocuğunu almadan gitmeyeceğini belirtti.

    Diyarbakır da bayram öncesi evlat nöbeti devam ediyor #1

    "ÇİFTE BAYRAM YAŞAMAK İSTİYORUZ"

    Evlatları için sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getiren Aydın, "Çifte bayram yaşamak istiyoruz. Bayramlarımız hep buruk geçiyor. Çocuklarımızla bu bayramı geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

    Aydın oğluna seslenerek, "Oğlum güvenlik güçlerimize teslim olun. Bu hasretlik artık bitsin." ifadelerini kullandı.

    Diyarbakır da bayram öncesi evlat nöbeti devam ediyor #2

    Diyarbakır da bayram öncesi evlat nöbeti devam ediyor #3

    Diyarbakır da bayram öncesi evlat nöbeti devam ediyor #4

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    Diyarbakır da bayram öncesi evlat nöbeti devam ediyor #6

    Diyarbakır da bayram öncesi evlat nöbeti devam ediyor #7

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