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- Diyarbakır'da bazı uçak seferleri iptal edildi
Diyarbakır'da bazı uçak seferleri iptal edildi
Dört gündür etkisini sürdüren sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, Diyarbakır-İstanbul, Diyarbakır-Ankara ve Diyarbakır-İzmir uçak seferleri karşılıklı olarak iptal oldu.
- İHA
- 10.12.2021 - 10:05
Diyarbakır’da gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Yoğun sis trafikte aksamalara neden olurken, görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Elazığ ve kent içindeki karayollarında trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METRENİN ALTINA DÜŞTÜ
Birçok yerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.
İSTANBUL,ANKARA VE İZMİR UÇAK SEFERLERİ KARŞILIKLI İPTAL EDİLDİ
Sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul, Diyarbakır-Ankara ve Diyarbakır-İzmir uçak seferlerinin de karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.
ÖĞLEDEN SONRA DA İPTAL OLABİLİR
Yetkililer, sisin aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle öğleden sonra da uçak seferlerinin iptal edilmesinin beklendiğini aktardı.