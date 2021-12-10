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Diyarbakır'da bazı uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır'da bazı uçak seferleri iptal edildi

Dört gündür etkisini sürdüren sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, Diyarbakır-İstanbul, Diyarbakır-Ankara ve Diyarbakır-İzmir uçak seferleri karşılıklı olarak iptal oldu.