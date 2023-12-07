Diyarbakır'da bin 557 gündür aileler HEDEP ve PKK'ya karşı nöbette Terör örgütü PKK’nın çocuklarını kandırarak dağa götürdüğünü ileri süren aileler eylemlerini sürdürüyor. Eyleme katılan Zekiye Bozdağ, "Sizi kandırdılar gelin teslim olun" diyerek kardeşine seslendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'da başlayan eylem, birçok aileye umut oldu.

Ardından farklı kentlerde aynı acıyı yaşayan anne ve babalar, HEDEP il binası önündeki çadırın yolunu tuttu.

Bu süreçte çok sayıda aile evladına kavuştu. Eylem bugün ise bin 557'nci güne ulaştı.

"Kardeşimi almadan buradan hiçbir yere giymeyeceğim"

Kardeşi Süleyman Çetinkaya’nın 2019 tarihinde HEDEP aracılığıyla dağa kaçırıldığını ileri süren abla Zekiye Bozdağ, kardeşine geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Kardeşini almadan hiçbir yere gitmeyeceğini belirten Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

Kardeşim Süleyman için 5 yıldır buradayım. 30 Ağustos 2019 yılında HDP aracılığıyla dağa kaçırıldı. 3 Eylül 2019 tarihinden beridir kardeşimin yolunu gözlüyorum. Ben kardeşimi almadan buradan hiçbir yere giymeyeceğim. Buradan kardeşime sesleniyorum, gelin aileniz sizi bekliyor orası doğru bir yol değil. Sizi kandırdılar gelin teslim olun.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)