Diyarbakır'da biri hamile iki hasta helikopterle hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'da biri hamile iki hasta helikopterle hastaneye kaldırıldı

Çermik'te kar yağışı nedeniyle hastaneye yetiştirilemeyen 1'i hamile 2 kişinin yardımına jandarma koştu. Hastalar helikopter ile hastaneye yetiştirildi.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, hayatı neredeyse durma noktasına getirdi.

Kaza ve mahsur kalma haberleri art arda gelirken, ulaşımın sağlanamadığı bölgelerdeki hastalar için ekipler seferber oldu.

JANDARMA KOMUTANLIĞI İMDADA YETİŞTİ

T.C. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Diyarbakır'da ulaşımın felç olduğu bölgedeki 2 hastanın, helikopterle alındığı bildirildi.

Diyarbakır'da biri hamile iki hasta helikopterle hastaneye kaldırıldı VİDEO



BİRİ HAMİLE 2 KİŞİ HELİKOPTERLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

O açıklamada ise şu ifadeler yer aldı, "Diyarbakır Çermik'te farklı adreslerde ikamet eden biri hamile iki vatandaşımızın rahatsızlandığı ihbarının alınması üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Helikopterimiz, hasta vatandaşlarımızı alarak hastaneye ulaştırmıştır."







