Nefes kesen operasyon! Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki hainler paketlendi... Kentte ikamet eden ve bölücü terör örgütleri adına kuryelik yapan 5 terörist, bombalı terör eylemi hazırlığı yaparken yakalandı. Teröristlerin ikametlerinde yapılan aramada eylem araçları ele geçirildi.

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ensonhaber.com

Türkiye'de teröre geçit yok!

Vatanı ve bayrağı korumayı kendine görev edinen kahramanlar, her geçen gün bir başka operasyonla hainlere dünyayı dar ediyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlar devam ederken, bombalı terör eyleminin önüne geçildi.

Bombalı eylemin önüne geçildi

EGM İstihbarat Başkanlığı Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlükleri, Havacılık Daire Başkanlığı, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İma Şube Müdürlükleri ekiplerince bir operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonla, Diyarbakır'da bombalı terör eylemi hazırlığı yapan 5 hainin tepesine binildi.

Ele geçirilenler

Teröristlerin, kentte ikamet eden ve bölücü terör örgütleri adına kuryelik yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. olduğu öğrenildi.

Teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda; PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah bulundu.