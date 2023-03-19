Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 40 günden fazla zaman geçti.
11 ili etkileyen depremlerin izleri silinmeye çalışılıyor.
Yıkıcı depremlerin ardından binlerce ev ve iş yeri enkaza dönüştü.
Hayalet kente dönen şehirlerde enkaz kaldırma işlemleri hız kesmeden devam ediyor.
Öte yandan hasarlı binalarında yıkımı gerçekleştiriliyor.
Cami minaresi yıkıldı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden sonra Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde hasar gören Şehitlik 1 Camisi minaresi, kontrollü yıkıldı.
O anlar kaydedildi
O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Güvenlik önlemleri alındı
Cami etrafına güvenlik şeridi çeken yetkililer, alınan önlemlerin ardından minarenin yıkımını halat bağlayarak kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi.