Diyarbakır'da camide oyun oynayan çocuklara bıçak çekti

İHA
Diyarbakır'da yaşlı adam küçük çocuklara bıçak çekti.
Olay, 13 Şubat tarihinde saat 17.30 sularında Bağlar ilçesinde meydana geldi.
Oyun oynadıkları için uyardı
Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Öğrenciler Kur'an eğitimi alan öğrenciler gürültü çıkararak oynamaya başaldı.
Camide bulunan yaşlı adam çocukları sözlü şekilde uyardı.
Bıçak çekerek uyardı
Daha sonra dışarı çıkan yaşlı adam, tekrar yaramazlık yapıldığını görünce elinde bıçakla geri dönerek çocuklara bıçak çekerek “Uslu durun” dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Bunun üzerine çocukların camiden çıktığı görüldü.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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