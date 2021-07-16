Diyarbakır'da çevre illerden hissedilen deprem

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde saat 11.44'te, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 11.44'te yerin 13,80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Çevre illerden hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yaşanan depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtildi.