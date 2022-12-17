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    Diyarbakır’da CHP'liler, 'Partide adalet kalmadı' deyip AK Parti'ye geçti

    Diyarbakır’da geçmiş dönem CHP İl Başkan Adayı Süleyman Arslan, 45 kişilik ekibi ile birlikte AK Parti’ye katıldı ve "CHP’de demokrasi ve adaletin kalmadığına kanaat getirdik" dedi.
    • 17.12.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 17:15
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    Diyarbakır’da CHP'liler, 'Partide adalet kalmadı' deyip AK Parti'ye geçti

    Seçimlere aylar kalırken siyaset arenası ısınıyor..

    Diyarbakır’da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katılımlar devam ederken, bu kez geçmiş dönem CHP İl Başkanı Adayı Süleyman Arslan, 45 kişilik ekibi ile birlikte toplu katılım gerçekleştirdi.

    "CHP’de demokrasi ve adaletin kalmadığına kanaat getirdik"

    Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arslan, CHP’de demokrasi ve adaletin olmadığını belirterek AK Parti’ye geçtiğini ifade etti.

    Diyarbakır’da CHP'liler, 'Partide adalet kalmadı' deyip AK Parti'ye geçti


    İHA'nın haberine göre; Arslan, "45 kişilik bir ekiple CHP’den ayrılıp AK Parti’ye geçtik. İl başkanlığı seçimlerinde ve seçimden sonraki süreçte parti içerisinde olumsuz gelişmeler yaşandı. CHP’ye inanarak bu yola çıktık. Ancak CHP’de demokrasi ve adaletin kalmadığına kanaat getirdik.

    Demokrasinin olduğuna inanarak yola çıktığımız CHP, yaklaşık 2,5 yıldır siyaset yaptığımız partinin aslında demokrasi, adalet ve hak ile hiçbir alakasının olmadığını hep birlikte öğrendik. Ekibim ile ortak karar alıp, demokrasi ve adaletin olmadığı CHP’den ayrılıp, adaletin ve demokrasinin olduğu AK Parti’ye geçmenin kararını aldık." dedi.

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