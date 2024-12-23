DHA

Diyarbakır'da gözü yaşlı ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan 380 aile, çocuklarından gelecek güzel bir haberi bekliyor.

Şu ana kadar 57 aile evladına kavuşurken, oturma eylemini sürdüren aileler de umutlarını diri tutuyor.

"KUR'AN KURSUNDAN EVE GELECEKTİ, HDP'LİLER KANDIRDI"

Terör örgütü tarafından 1 Haziran 2015’te kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetine katılan Mevmüde Üçdağ, “Oğlum, Elazığ’da okuduğu Kur’an kursundan valizini alıp eve gelecekti. HDP’liler oğlumu kandırıp dağa götürdüler.

Özgürlüğünü, yaşamını her şeyini elinden aldılar. PKK’dan kaçın gelin. Anneleriniz 6 yıldır burada nöbetteler. Biz buradan ayrılmayacağız.

"PKK'NIN KİMSEYE HAYRI YOK"

Biz tüm Türkiye’nin evladı için nöbet tutuyoruz. Seni çok özledim. Biz burada durduğumuz gün ant içtik. Yağmur, çamur ve sıcaklık demeden buradan kalkmayacağız. Ciğerimi benden söküp götürdüler.

PKK’nın hiç kimseye hayrı yok. Çarşamba günü burada konser vereceğiz. Gelin bu annelerin sesi olun. Gelin bize destek verin. Teröre karşı tek ses olalım. Tüm dünya sesimizi duysun.” dedi.

"CANIMIZ PAHASINA BU NÖBETİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Verdiği mücadeleyle 2021'de oğlu Mustafa'ya kavuşan ve evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer ise, 25 Aralık günü teröre karşı yapılacak olan konsere herkesi davet ettiğini ifade ederek, “Biz Diyarbakır anneleri 3 Eylül 2019’da bir çığlıkla başlayıp, çığ gibi büyüyen bir evlat nöbetini sürdürmekteyiz. 25 Aralık'ta burada Grup Tillo ile davet üzerine bir program düzenleyeceğiz. Sesimizi teröre karşı yükseltiyoruz. Her şeye rağmen burada eylem devam edecek. Canımız pahasına da olsa bu nöbeti sürdüreceğiz.” diye konuştu.