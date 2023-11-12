Diyarbakır'da çocuklardan Gazze'deki akranları için yürüyüş Diyarbakırlı çocuklar, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden akranları için yürüyüş gerçekleştirdi.

AA

İsrail'in Gazze katliamına Türkiye'den tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Bir tepki de Diyarbakırlı çocuklardan geldi.

Diyarbakır'da düzenlenen "Büyük Adımlar Filistin Çocuk Yürüyüşü" için çocuklar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Külliyesi bahçesinde bir araya geldi.

"Biz büyüdükçe Kudüs özgürleşecek" ve "Kötülüğe karşı büyük adımlar" yazılı pankart açan çocuklar ebeveynleri gözetiminde Elazığ Caddesi güzergahından Dağkapı Meydanı'na kadar yürüdü.

Çocuklar sık sık "Gazzeli çocuklar oyun oynasın" sloganı attı.

Dağkapı Meydanı'nda çocuklar adına açıklama yapan 12 yaşındaki Baran Eken, uzakta olsalar da kalplerinin Gazzeli çocuklar için attığını belirterek, "Orada çocuklar umutsuzluğa kapılmıyor, 'Allah bizimledir.' diyor." ifadesini kullandı.

"Güzel bir gelecek inşa edeceksiniz"

Gazze'deki çocuklara seslenen Eken, dünyanın dört bir yanındaki insanların ve tüm Müslümanların onlarla dayanışma içinde olduğunu söyledi.

"Asla umutsuzluğa kapılma. Ne olursa olsun, umut her zaman var. Bunu unutma. Siz Gazze'deki çocuklar, gerçekten güçlüsünüz. Savaşlar ve zorluklar insanları bir araya getirir ve bu karanlık günlerin sonunda güneş tekrar doğar. Hayal kurmayı ve geleceğe dair umutlar beslemeyi unutma. Bir gün barış içinde yaşayacak, güzel bir gelecek inşa edeceksiniz." diyen Eken, Gazze'deki çocuklarla her zaman dayanışma içinde olacaklarını vurguladı.

11 yaşındaki Beyza Yıldız da "Gazze" isimli şiir okudu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)