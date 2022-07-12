Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin bu bayram da yürekleri buruk

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin bu bayram da yürekleri buruk

HDP il binası önündeki evlat nöbetinde bin 43'üncü gününe girilirken bu bayramda da ailelerin yüzü gülmedi. Eylemde nöbet tutan baba Nihat Aydın, "Bizim de hasretimiz bitsin" dedi.

Hain terör örgütü PKK'nın çocuklarını dağa kaçırdığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler, HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Ailelerin başlattığı evlat nöbeti, bin 43'üncü gününe girdi.

Öte yandan bu bayramı da yürekleri buruk bir şekilde geçiren aileler, evlatlarının yolunu gözlüyor.

Oğlu Mehmet'tten 7 yıldır haber alamıyor

Aileler, oturma eylemini kararlılıkla sürdürürken baba Nihat Aydın, oğlu Mehmet'tin 7 yıl önce 13 yaşındayken HDP tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını belirterek eylemlerine büyük bir kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin bu bayram da yürekleri buruk

İHA'nın haberine göre; Nihat Aydın, yaptığı ağıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bizim de hasretimiz bitsin"



"3 yıla yakındır çocuklarımızı HDP’den istiyoruz. Yasımız var gibi, çocuğumuz yok burada onlardan haber alamıyoruz. Bir haber almış olabilseydik daha mutlu olurduk.

İnşallah bundan sonra devletimizin gücüyle bir haber alabileceğiz. Eğer çocuklarımız bizi görebiliyor veya duyabiliyorsa gelip güvenlik güçlerine teslim olsunlar.

Bizim de hasretimiz bitsin diğer anne ve babalar gibi sevinelim. Hiçbir çocuğun dağda kalmasını istemiyoruz. İnşallah Allah’ın izniyle çocuklarımıza kavuşuruz ve bu dertler biter başımızdan." dedi.