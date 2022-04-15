Diyarbakır’da çöken cami kaçak çıktı

İnşaat sırasında kubbesinin çökmesiyle 6 kişinin yaralanmasına sebep olan Hacı Baki Cami’sinin, kaçak olarak yapıldığı belirlendi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 1144. Sokak'ta inşaatı devam eden Hacı Baki Çelik Camii ve Külliyesi'nde, geçtiğimiz günlerde basınç nedeniyle çökme yaşanmıştı.

Çökme sonucunda 1’i ağır 6 işçi yaralanırken, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır Şubesi tarafından bölgede inceleme yapıldı.

"İnşaat kalıpları yönetmeliğe aykırı"

14 Nisan'da bölgede giden teknik heyet; yapı için düzenlenmiş bir inşaat ruhsatı olmadığını, fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yapılmış mimari ve statik projeler olup olmadığının belirsiz olduğunu tespit etti.

İHA'nın haberine göre, Diyarbakır Şubesi Sekreteri Ejder Akcan, inşaatta kullanılan kalıpların yönetmeliğe aykırı olduğunu söyleyerek "Yapımı üstlenen inşaat firması tarafından hazırlatılmış mimari ve statik projeler ilgili idare tarafından incelenmeyip denetlenmediği için bu projeler varsa dahi hukuken ve teknik olarak yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

"Kaçak olduğu için herhangi bir denetleme yapılmamış"

Yapının kaçak olduğunu belirten Ejder Akcan, şöyle devam etti:

"Kaçak olarak inşa edilen yapının proje ve ruhsatının bulunmaması nedeniyle herhangi bir denetleme, işçi sağlığı ve iş güvenliği önleminin de olmadığı anlaşılmaktadır. Yapı kaçak olarak inşa edildiği için çalışan işçilerinin sigortalı olup olmadığı dahi bilinmemektedir. Yapı toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçen yapılarda taşıyıcı kalıp iskelesi olarak ahşap malzemenin kullanımı yasak olmasına rağmen yaptığımız tespitler sonucunda çöken kalıbın yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilmiştir."

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