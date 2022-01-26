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    Diyarbakır'da DBP il binasına terör operasyonu

    DBP binasında yapılan etkinliklerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis, binaya operasyon düzenledi.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 10:36
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    Diyarbakır'da DBP il binasına terör operasyonu

    Diyarbakır’da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il binası içerisinde, çeşitli tarihlerde sosyal medyada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in de aralarında olduğu bir grubun, teröristbaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben saygı duruşu yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı.

    Başları öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    BİNAYA GİRİLDİ

    Güvenlik ve TEM şube ekipleri, sabah saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan binaya operasyon düzenledi.

    Binaya giren ekipler içeride arama yaparken, çevik kuvvet polisleri ise tedbir aldı.

    Diyarbakır da DBP il binasına terör operasyonu #1

    SEMRA GÜZEL AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

    Savcılık soruşturmasında en dikkat çeken nokta, fotoğraftaki kişinin HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in olduğu yer aldı.

    Başı öne eğik saygı duruşu olarak yapılan paylaşımda, geçtiğimiz günlerde yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçundan hazırlanan fezlekeyle gündeme gelen Güzel’in olması dikkat çekti.

    Diyarbakır'da DBP il binasına terör operasyonu VİDEO

    Diyarbakır da DBP il binasına terör operasyonu #2

    Diyarbakır da DBP il binasına terör operasyonu #3

    Diyarbakır da DBP il binasına terör operasyonu #4


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