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Haber Merkezi

Türk Polisi, DEM Parti ve PKK Yandaşlarının alçak provokasyona geçit vermedi...

Terör örgütü elebaşı lehine slogan atanlara göz açtırılmadı.

İZİNSİZ MİTİNG İÇİN TOPLANMAK İSTEDİLER

Diyarbakır'da, İstasyon Meydanında, DEM Partinin yapmak istediği, "Özgürlük Mitingi"ne Diyarbakır Valiliği izin vermezken, DEM Partililer miting için kentin farklı noktalarında toplanmaya başladı.

DEM PARTİLİLER VE ÖCALAN'IN KARDEŞİ KATILDI

İstasyon Meydanı'nda yapılmak istenen mitinge 'kentin huzur ve güvenliği' gerekçesiyle izin verilmemesine rağmen DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, milletvekilleri, partililer kentin en işlek yeri olan Ofis Semtinde yer alan Ekinciler Caddesi'nde toplandı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLER ALINDI

Polis barikatlarla İstasyon Meydanı'nı kapatırken, kent genelinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Mardin, Şırnak, Batman gibi çevre illerden miting için Diyarbakır'a gelenlerin kente girişine izin verilmedi.

POLİSE SALDIRDILAR

Polisin sık sık dağılın anonsu yaptığı kalabalık içerisindeki bazı kişiler güvenlik güçlerine taş ve yabancı maddeler attı.

DEM Partililerin uzun süre mitingde ısrar etmeleri nedeniyle gerginliğin çıktığı Diyarbakır'da bazı esnaflar iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya da, DEM Partililerin toplandığı Ekinciler Caddesi'ne gelerek alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

'BİJİ SEROK APO' SLOGANLARI

Yenikapı Meydanı'nda Nevruz kutlaması için toplanan kalabalık teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine "Biji serok Apo" sloganları attı.

Ayrıca alanda toplanan örgüt yandaşları "PKK halktır, halk burada", "Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganları da attı.

SLOGAN ATANLAR YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDI

Emniyet güçleri, PKK terör örgütü elebaşı bebek katili Öcalan lehine slogan atanları tek tek gözaltına aldı.