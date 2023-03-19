Diyarbakır'da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı Depremlerin etkilediği illerden Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde hasar gören cami minaresi, kontrollü olarak yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem "Asrın felaketi" olarak kayıtlara geçti.

11 ilde 50 bine yakın hayatını kaybetti, binlerce bina yıkıldı.

Depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkılırken çok sayıda bina, iş yeri ve yapı da hasar gördü.

Minare depremde ağır hasar aldı

Yenişehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Şehitlik 1 Camii’nin minaresi de depremlerde ağır hasar aldı.

Güvenlik önlemlerinin ardından minarenin yıkımı, halat bağlanarak kontrollü şekilde yapıldı.

Yıkılış anları kameralara yansıdı

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.