Diyarbakır'da depremde yıkılan siteden sağ kurtulanlara 6 ay sonra elektrik faturası geldi 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi’ndeki daire sahiplerine 3 gün önce SMS yoluyla elektrik faturası gönderildi. Faturalar tepki çekerken enerji şirketi yetkilileri, elektrik bedellerinin Bakanlıkça ödeneceğini belirtti.

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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 6 ay geçti.

Ekipler bir an olsun afetin vurduğu 11 ilden ayrılmadı.

Yapılan hummalı çalışmalarla yaralar sarılıyor, kentler yeniden inşa edilerek ayağa kaldırılıyor.

Bölgede çalışmalar devam ederken, depremin vurduğu Diyarbakır'da depremzedeler kendilerine gelen faturayla hayatının şokunu yaşadı.

Site yerle bir oldu

Kentte 1’i boş, 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.

Yenişehir ilçesindeki kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin de 1 bloku, depremlerin ilkinde yıkıldı.

89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Geride kalan 3 bloku ağır hasar alan siteye girişlere izin verilmeyerek, kontrollü olarak yıkıldı.

Sitede oturanlara, depremden 6 ay sonra enerji şirketi tarafından SMS yoluyla fatura gönderildi.

"Bakanlığa iletilmek üzere faturalandırılıyor"

Mülk sahipleri bu duruma tepki gösterirken enerji şirketi yetkilileri, 25 Mayıs 2023 tarihli yönetmelikte deprem anına kadar ve öncesine ait elektrik bedellerinin Bakanlıkça ödeneceğini belirtti.

Yapılan açıklamada, “Yıkılan binalardan sayaçlarda bulunan tüketim değerleri duruyordu. Bakanlık perakende satış şirketlerinden bunlara ait borç verisi isteyince, uzaktan okuma sistemlerindeki değerler Bakanlığa iletilmek üzere faturalandırılıyor. Sistemsel olarak faturalar abonelere de SMS olarak gidiyor. Ama aboneler bu borçları ödemeyecekler. Borçları Bakanlık ödeyecek." denildi.

36 TL'lik fatura geldi

Galeri Sitesi’nin alışveriş merkezinde işlettiği sinema salonunu kaybeden ve 3 gün önce kendisine SMS yolu ile ilk okuma tarihi 11.01.2023, son okuma tarihi 09.04.2023 tarihi olan ve son ödeme tarihi 31.08.2023 olan 36.76 TL'lik fatura gönderilen Abdulkadir Aydın, kendilerine sadece fatura geldiğini Bakanlığın ödeyeceğine dair ayrıca bir mesajın gelmediğini söyledi.

"Bu tür hataların yapılmaması gerekiyor"

Aydın, şu ifadeleri kullandı: