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    Diyarbakır'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

    Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dere yatağında silahlı vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.
    • İHA
    • 27.08.2020 - 19:45
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    Diyarbakır'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

    Diyarbakır Lice'de Bayırlı köyü Bilgin mezrası yakınlarında hayvanlarını otlatan bir çoban, dere yatağında hareketsiz duran bir kişiyi gördü.

    Çobanın haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

    ÖLÜ BULUNAN ŞAHSIN KİMLİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR

    Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

    Şahsın vücudunda kurşun izlerinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır da dere yatağında erkek cesedi bulundu #1

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