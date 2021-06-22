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Diyarbakır'da dev karpuz heykeli yerine yerleştirildi

Diyarbakır'da dev karpuz heykeli yerine yerleştirildi

Dün tıra yüklü görülen dev karpuz heykeli ile surları bugün baz istasyonu olarak yerine koyuldu.