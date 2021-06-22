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    Diyarbakır'da dev karpuz heykeli yerine yerleştirildi

    Diyarbakır'da dev karpuz heykeli yerine yerleştirildi

    Dün tıra yüklü görülen dev karpuz heykeli ile surları bugün baz istasyonu olarak yerine koyuldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 13:15
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    Diyarbakır’da kayyum belediye tarafından geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, tepkiyle karşılanmıştı.

    Söz konusu heykeller gelen tepkiler üzerine kaldırılmış, ve heykellerin yenileyeceği belirtilmişti.

    Bu sefer tepki toplayan heykellerden sonra dev bir karpuz heykeli yapıldı.

    BAZ İSTASYONLU HEYKEL

    Dün şehirde bir tır üzerinde görüntülenen dev karpuz heykeli, bugün Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulan ve yaklaşık 25 metre yükseklikteki baz istasyonuna yerleştirildi.

    Yeni dev karpuz heykelinin Diyarbakır’ın tarihi surlarının bir kopyasının üzerinde olması da dikkat çekiyor.

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