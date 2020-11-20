Diyarbakır'da DTK soruşturması: 19 avukata gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, farklı meslek gruplarından hakkında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 19'u yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) delege oldukları, yapı adına eylem ve faaliyette bulundukları tespit edilen farklı mesleklerden 101 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

4 İLDE OPERASYON

Kararın ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

19 AVUKAT YAKALANDI

Operasyon sonucunda 19 avukat gözaltına alınırken, operasyonun devam ettiği belirtildi.