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    Diyarbakır'da DTK soruşturması: 19 avukata gözaltı

    Terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, farklı meslek gruplarından hakkında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 19'u yakalandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.11.2020 - 09:12
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 09:43
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    Diyarbakır'da DTK soruşturması: 19 avukata gözaltı

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) delege oldukları, yapı adına eylem ve faaliyette bulundukları tespit edilen farklı mesleklerden 101 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

    4 İLDE OPERASYON

    Kararın ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

    19 AVUKAT YAKALANDI

    Operasyon sonucunda 19 avukat gözaltına alınırken, operasyonun devam ettiği belirtildi.

    Diyarbakır da DTK soruşturması: 19 avukata gözaltı #1

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