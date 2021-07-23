Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Şehirler Arası Otogarda düzensiz göçmenlere yönelik operasyon yaptı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik operasyon yapıldı.

Ekipler bu kapsamda çok sayıda göçmenin bulunduğu şehirlerarası otobüs terminaline operasyon öncesi sivil polisler otogar içerisinde ve çevresinde düzensiz göçmenlerin kaldığı yeri tespit ettikten sonra operasyon başlattı.

YEMEKLERİN BİTMESİ BEKLENDİ

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda çok sayıda düzensiz göçmen yakalanırken, hayırseverler tarafından verilen yemeği yiyen bazı göçmenlerin başında bekleyen polis, yemek bitiminin ardından göçmenleri polis aracına bindirdi.

Diyarbakır’da düzensiz göçmenlere operasyon VİDEO



GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLECEK

Düzensiz göçmenler, polis ekipleri tarafından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürülerek yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.