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    Diyarbakır'da Eren Abluka-19 operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı, bin 17 personel dahilinde Eren Abluka-19 narko terör operasyonunun başlatıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 10:00
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    Diyarbakır'da Eren Abluka-19 operasyonu başlatıldı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, her geçen gün bir yenisinin daha eklendiği operasyonları başarıyla sürdürüyor.

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da bin 17 personelin katılımıyla, Eren Abluka-19 Hani/Gömeç Narko Terör Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

    Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1017 personel 50 operasyonel tim görev alıyor.

    Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca, Hani ilçesi Gömeç mahallesi kırsalında gizlenmiş halde 86 nokta tespit edildi.

    İlk günden milyonluk kenevir ele geçirildi

    Paylaşılan bir diğer veriye göre ise başlatılan operasyonun ilk gününde 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir bitkisi, 245 kilogram kubar esrar, 8 bin 400 metre sulama kablosu, 1 adet su motoru, 100 metre elektrik kablosu, 5 adet pil bloğu ele geçirildi.

    Diyarbakır'da Eren Abluka-19 operasyonu başlatıldı VİDEO

    Diyarbakır da Eren Abluka-19 operasyonu başlatıldı #1

    Diyarbakır da Eren Abluka-19 operasyonu başlatıldı #2

    Diyarbakır da Eren Abluka-19 operasyonu başlatıldı #3

    Diyarbakır da Eren Abluka-19 operasyonu başlatıldı #4

    Diyarbakır da Eren Abluka-19 operasyonu başlatıldı #5


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