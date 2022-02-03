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- Diyarbakır’da Eren Kış-19 Operasyonu başlatıldı
Diyarbakır’da Eren Kış-19 Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu'nun başlatıldığını, operasyonda 310 personel görev aldığını bildirdi.
- AA
- 03.02.2022 - 16:07
- Güncelleme : 03.02.2022 - 16:50
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Eren Kış-19 (Diyarbakır-Kendal) Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu” başlatıldı.
310 PERSONEL GÖREV ALIYOR
Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 310 personel, 20 operasyonel tim görev aldı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: KARARLILIKLA SÜRECEK
İçişleri Bakanlığı, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceğini duyurdu.