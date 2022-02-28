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    Diyarbakır'da Eren Kış-27 Operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da "Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi. Operasyona 1070 personel katılıyor...
    • AA
    • 28.02.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 09:26
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    Diyarbakır'da Eren Kış-27 Operasyonu başlatıldı

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da “Eren Kış-27 (Diyarbakır-Sarım Çayı) Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu” başlatıldı.

    1070 PERSONEL KATILIYOR

    Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1070 personel, 69 operasyonel tim görev aldı.

    EREN-KIŞ OPERASYONLARI SÜRECEK

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

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