Diyarbakır’da Eren Operasyonu! Örgütün finans kaynağına darbe: 2 milyon 33 bin 800 kök kenevir bulundu Lice ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlarda 2 milyon 60 bin kök kenevir ve skunk ile 812 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler 10 şüpheli hakkında da soruşturma başlattı.

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İHA

Güvenlik güçleri Türkiye içinde ve sınır ötesinde hain teröristlerle yılmaz bir mücadele içerisinde.

Sözde üst düzey yöneticilerinden örgüt mensuplarına kadar her biri tek tek yakalanıyor.

PKK'lı hainler bir bir inlerine gömülürken finansal kaynaklarına da aynı tarife uygulanıyor.

Bu kapsamda örgüte bir darbe daha vuruldu.

Eren operasyonu düzenlendi

Son büyük operasyon Diyarbakır'da yapıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütüne yönelik Lice ilçesi Akçabudak Mahallesi kırsalında “Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Er Kenan Büyükçalışkan” operasyonunun icra edildiği belirtildi.

Ele geçirilenler

Operasyonda, 337 kilogram toz esrar maddesi, 475 kilogram kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 812 kilogram esrar maddesi, 2 milyon 33 bin 800 kök kenevir bitkisi, 30 bin 240 kök skunk bitkisi olmak üzere toplamda 2 milyon 64 bin 40 kök esrar bitkisi, 4 evde yapılan aramada 42 kilogram kubar esrar, 10,8 kilogram toz esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca ele geçirildiği bildirildi.

İmha edildi

10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin numune alındıktan sonra imha edildiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)