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Haber Merkezi

Esad rejimi karşıtı muhalif gruplar, 12 günlük ilerleyişin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a girdi.

Muhaliflerin Şam'da kontrolü sağlamasının ardından Esad yönetimi düştü.

Yaşanan gelişmeler sonrası Beşar Esad, Şam'dan çıkarak ülkesinden kaçtı.

Esad'ın Rusya'da olduğu ve Putin tarafından sığınma hakkı verildiği öğrenildi.

Ancak bu konuya dair detaylı bir açıklama ya da görsel gelmedi.

SOSYAL MEDYA COŞTU

Yaşanan gelişmelerin ardından "Esad nerede?" "Esad gerçekten Rusya'da mı?" soruları sorulurken, Diyarbakır'dan ilginç ve güldüren bir görüntü geldi.

Beşar Esad'a benzeyen bir adamın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir GSM dükkanından çıktığı anlar, vatandaşın kamerasına yansıdı.

PEŞ PEŞE ESPRİLER

Esad'a benzeyen adamın sokakta yürüdüğü anları kayda alan bir vatandaş, 'Esad iki tane korumasıyla birlikte telefoncudan çıktı. Evet şimdi yürüyorlar.' dedi.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, "Gelir gelmez telefon hattı çıkarmış", "Aynısı ya aynısı" yorumunda bulundu.