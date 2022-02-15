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    Diyarbakır'da esnaflardan mum yakma eylemi

    Diyarbakır'da esnaflardan mum yakma eylemi

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde esnaf, elektrik zamlarını yaptıkları 3 günlük mum yakma eylemi ile protesto etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 23:57
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 00:09
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    Yeni yılla birlikte elektriğe yapılan zam sonrası, faturalar cep yakıyor. Vatandaşlar tepkilerini çeşitli yöntemlerle dile getiriyor.

    Bunlardan bir tanesi de Diyarbakır'da yaşandı.

    CADDEDE IŞIK KAPAYIP MUM YAKTILAR

    Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı’ndaki esnafların elektrik zamlarını protesto etmek amacıyla eylem başlattı.

    Yaktıkları mumun ardından ışık kapama eylemi gerçekleştiren esnaflar, alkışlarla protestolarını sürdürdü.

    "BİR NOKTADAN SONRA ZATEN BU IŞIKLAR KAPANACAK, AÇILMAYACAK"

    Eyleme dair yapılan basın açıklamasında konuşan Ofis Sanat Sokağı Dernek Başkanı Ümit Umdu, günlerdir ışık kapama ve mum ışıkları yakarak esnafların zamları karşı protesto ettiğini ifade ederek, "Bir noktadan sonra zaten bu ışıklar kapanacak, açılmayacak. Bugün ışıklarımızı kapamamıza izin vermeyenler yarın acaba bu insanlar faturalarını ödeyemediklerinde gelip bu insanların ışıklarını açabilecekler mi, çok merak ediyorum" dedi.

    Diyarbakır'da esnaflardan mum yakma eylemi VİDEO

    Diyarbakır da esnaflardan mum yakma eylemi #1

    Diyarbakır da esnaflardan mum yakma eylemi #2


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