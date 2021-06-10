Diyarbakır’da evladını bekleyen babadan Pervin Buldan’a tepki

HDP'nin kapatılmasına ilişkin konuşan evlat nöbetindeki baba, "Biz sonuna kadar sizinle mücadele vereceğiz” dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 647’inci gününe girdi.

20 yaşındayken 5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan tepki gösterdi.

"KANDİL'E ELEMAN MI GÖNDEREMİYORSUNUZ"

Pervin Buldan’ın, "HDP neden kapatılıyor" sözlerini eleştiren Aydın, “Kandil'e eleman mı gönderemiyorsunuz?, PKK’da katılım sıfıra mı indi? Ve bundan rahatsızlık mı duydunuz? Biz sonuna kadar sizinle mücadele vereceğiz ve biz sonuna kadar devletimizin yanındayız. Devletimiz çok büyüktür. Devletimiz PKK ile de mücadelesini veriyor, HDP ile de mücadelesini veriyor. İnşallah bizim çocuklarımızı da kurtarırlar, bu hasretlik biter.” ifadelerini kullandı.

"ZAFER AİLELERİN OLACAK"

Mücadelelerinin sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan baba Aydın, “Zafer burada bulunan anne ile babaların olacaktır. HDP kepenk kapatıp kaçtı, suçlu insan kaçar ve biz sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.