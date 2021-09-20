Diyarbakır'da evlat hasreti çeken anne: Orası senin yerin değil

Diyarbakır'da evlat hasreti çeken anne: Orası senin yerin değil

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 749'uncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir de oğlu için bekleyişini sürdürüyor.

"OĞLUM GELMEDEN BURADAN GİTMEM"

Aziz için 2 yıldır nöbete devam ettiğini belirten anne Demir, “Ne hastalık, yağmur, çamur, kar dedik burada oturuyoruz. Çocuklarımız gelmeden bu eylemi bırakmayacağız. Ben oğlumu istiyorum, gelmeden de buradan gitmem. Aziz oğlum neredeysen dön gel evine. Gelip güvenlik güçlerine teslim ol, seni çok özledik orası senin yerin değil.” dedi.

Diyarbakır'da evlat hasreti çeken anne: Orası senin yerin değil VİDEO

