Diyarbakır'da evlat hasreti çeken anneler nöbette Farklı kentlerden gelerek HDP il binası önünde, dağa kaçırılan çocuklarına seslenen annelerden Rahime Taşçı, "Eğer oğlum beni görüp duyuyorsan bil ki seni alamadan hiçbir yere gitmeyeceğim" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babalar, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde bir araya geliyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019'da başlayan eylem için çok sayıda aile, farklı kentlerden gelerek evlatlarına sesleniyor.

Bu süreçte 43 ailenin evladına kavuşması, umutları yeniden yeşertti.

Bugün de bin 455’inci güne giren evlat nöbetinde anne ve babalar, bir kez daha 'teslim ol' çağrısında bulundu.

"Ölü mü, sağ mı bilmiyorum"

4 yıl önce Kars’tan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine katılan Rahime Taşçı, oğlu Faruk’u almadan hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.

10 yıldır oğlun Faruk’un peşinde olduğunu söyleyen Taşcı, “4 yıldır anne ve babalarla birlikte eylem yapıyoruz. 10 yıldır Faruk’un peşindeyim. Hiçbir haber alamadım. Ölü mü, sağ mı bilmiyorum. Eğer oğlum beni görüp duyuyorsan bil ki seni alamadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Gel devletimize, adalete teslim ol” dedi.

"10 yıldır oğlum dağda"

Oğlu Emrah için İstanbul’dan gelip evlat nöbetini sürdüren Aynur Panay, “Oğlumu kaçırıp götürdüler. 10 yıldır oğlum dağda. Emrah, ne olur çık gel. Ben burada perişan, kardeşlerin orada perişan. Kurban olayım artık gel.” diye konuştu.