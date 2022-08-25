Evlat nöbeti tutan Hacire Akar'ın oğlunu PKK'nın elinden kurtarmasıyla umudu artan anneler tarafından başlatılan eylemler, 4'üncü yılına yaklaştı. Ailelerin direnişleri kararlılıkla sürüyor.

2019 yılında Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar'ın HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutarak evladına kavuşan anne Hacire Akar, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de umut oldu.

Evlat nöbetinde 1088'inci gün

Anne Hacire Akar'ın, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da başlattığı oturma eylemi 24 Ağustos 2019'da sonuç verince yüzlerce anne, evladına kavuşma umuduyla HDP binası önünde nöbete başladı.

Hakkari, Van, Muş gibi illerde de bir araya gelen aileler direnişlerini kararlılıkla sürdürüyor.

4'üncü yıla yaklaşırken destek çağrısında bulundular

Diyarbakır'da çocukları için oturma eylemi yapan aileler, 4’üncü yılına girecek evlat nöbetleri için Türkiye’ye destek çağrısında bulundu.

İHA'nın aktarımına göre; basın açıklaması yapan annelerden Ayten Elhaman, anne ve babalar olarak HDP’nin önünde evlat nöbetini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

Diyarbakır'da evlat nöbeti 4'üncü yıla yaklaştı VİDEO



"Çocuklarımız kandırılarak dağa götürüldü"

HDP’den ve PKK’dan çocuklarını alacaklarını vurgulayan Elhaman, "Evlatlarımızı onlara bırakmayacağız. 3 Eylül’de 4’üncü yılımıza gireceğiz. Bütün Türkiye’yi buraya davet ediyoruz. Sesimizi duysunlar, dünya sesimizi duysun. Annelerin çığlığını duysunlar. Çocuklarımız kandırılarak dağa götürüldü. 9-10 yaşındaki erkek ve kız çocuklarının dağda ne işi var? Ellerinden kalemlerini alıp dağda kurda kuşa yem ediyorlar. Evlatlarımızı versinler, biz evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." diye konuştu.

"Kimseden mal, mülk istemiyoruz"

Baba Süleyman Aydın da evlatları için gösterdikleri kararlılıktan asla taviz vermeyeceklerini ifade etti. Aydın, “Anne ve babalar olarak insan haklarına savunanlara sesleniyoruz. Herkese insan hakları var bizim çocuklara insan hakları yok mudur? Kimseden mal, mülk istemiyoruz. Evlatlarımızı istiyoruz.” dedi.

Basın açıklamasının ardından aileler, PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı.

















