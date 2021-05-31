Diyarbakır’da evlat nöbeti 637'nci gününde

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti 637’nci günde de devam etti.

Diyarbakır’da, çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 637’nci gününde de devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, aileler HDP il binası önüne geldi.

637 gündür HDP il binası önünde oğlu Yavuz için oturma eylemini sürdüren baba Nihat Çağmar, oğlunu HDP’den istediğini, evladının dağa kaçırılmasının tek sebebinin HDP olduğunu ifade etti.

“UMUDUMU İLK GÜNKÜ GİBİ”

Çağmar yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Ben oğlum için burada eylemdeyim. Umudumuz ilk günkü gibi halen aynıdır. Ben oğlumu sesleniyorum kaçıp teslim olmasını istiyorum. Oğlum gelinceye kadarda buradan asla ayrılmayacağım.”