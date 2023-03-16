Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 290'ıncı güne ulaştı

Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor...

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen aileler, direnişe başladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde yaz-kış demeden nöbetlerine devam ediyor.

Bugün bin 290'ıncı güne ulaşan direnişte aileler, evladının yolunu gözlemekten vazgeçmiyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2013 yılında PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Zübeyde'nin annesi Esmer Koç, kızına 'geri dön' çağrısında bulundu.

4 yıldır evlat nöbetinde olduğunu aktaran anne Koç, şu ifadeleri kullandı:

Ben evladımı istiyorum HDP ve PKK’dan istiyorum. 10 yıldır evladımın hasretini çekiyorum, hasta ve yüzde 40 işitme engelli. Kızımı götürdüklerinde ayağından henüz dikişliyken ameliyatlı haliyle götürdüler. Selahattin Demirtaş’ın annesi televizyona çıkarak evladının bırakılmasını istiyor, peki Nurettin Demirtaş neden bizim çocuklarımızı dağda bırakmıyor ve bize vermiyor. Anne yüreğimiz dayanamıyor artık 45 yıldır bu gençleri dağa götürerek öldürüyorlar. Kimse silahla ve savaşla kazanamaz, biz anneler olarak barış istiyoruz PKK o silahları gençlerin elinden bıraksın.