Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 492'nci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

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İHA

Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babalar, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde bir araya geliyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019'da başlayan eylem için çok sayıda aile, farklı kentlerden evlatları için yollara düşüyor.

Ailelerden evlatlarına çağrı

Bu süreçte 46 ailenin evladına kavuşması, umutları yeniden yeşertti.

Bugün de bin 492'nci güne giren evlat nöbetinde anne ve babalar, bir kez daha 'teslim ol' çağrısında bulundu.

"Ben senin için yemekten kesildim"

Oğlu Yunus’un 11 yıl önce fırında çalışırken PKK’lı teröristler tarafında dağa kaçırıldığını iddia eden Remziye Yenidoğan, çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Oğlunun gelmesi için çağrıda bulunan Yenidoğan, “11 yıl önce oğlum kaçırıldı. Yunus’um fırında çalışırken PKK’lılar kandırıp dağa kaçırdı. Eğer oğlum beni seviyorsan onların yanında bekleme benim yanıma gel. Ben de buradaki tüm anneler gibi seni bekliyorum. Ben oğlumun PKK’lıların yanında kalmasını istemiyorum. Kardeşlerin, hepimiz seni bekliyoruz. Ben senin için yemekten kesildim. Şeker, tansiyon hastası oldum. Artık oğlumun gelmesini istiyorum.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)