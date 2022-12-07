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    Diyarbakır’da evlat nöbeti sayısı 337 oldu

    8 yıl önce dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetine katılan baba, "Benim kızım gelene kadar burada bekliyor olacağım" ifadelerini kullandı.
    • 07.12.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 16:45
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    Diyarbakır’da evlat nöbeti sayısı 337 oldu

    Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor.

    3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti, birçok aileye umut oldu.

    Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde yaz kış demeden bekleyişlerine devam ediyor.

    Bin 192'nci güne ulaştı

    Burada, çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulunan ailelerin direnişi bin 192'nci güne ulaştı.

    Öte yandan bugün itibarıyla 2 ailenin daha katılımıyla nöbetteki aile sayısı 337'ye yükseldi.

    Diyarbakır’da evlat nöbeti sayısı 337 oldu #1

    8 yıl önce kaçırılan kızı için katıldı

    İHA'nın aktarımına göre; 2015’te 13 yaşında ilkokul öğrencisiyken kandırılarak kaçırılan kızı için Erzurum’dan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine başlayan baba Celal Karakaya, evladına evine dönmesi için çağrıda bulundu.

    Diyarbakır’da evlat nöbeti sayısı 337 oldu VİDEO

    "Annen ve baban her gün senin yolunu gözlüyor"

    Kızını 8 yıldır görmediğini söyleyen Karakaya, “Erzurum’dan evladım için oturma eylemine katıldım. Kızım Bahar'ı 8 senedir göremiyorum. Kızımı kandırıp götürmüşler. Kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Kızımın dönmesini istiyorum. Kızım, annen ve baban her gün senin yolunu gözlüyor. Ben kızımın en yakın zamanda dönmesini istiyorum. Benim kızım gelene kadar burada bekliyor olacağım. Kızım evdeyken gece kaçmış. Kızımı kimin ve nereye götürdüğünü de bilmiyorum. Eğer kızım beni görüyorsa gelsin, devlete teslim olsun.” dedi.

    Diyarbakır’da evlat nöbeti sayısı 337 oldu #2

    Çocuklarının fotoğraflarıyla katıldılar

    2022 yılında kandırılarak kaçırılan kızı Rojin Kızılay için evlat nöbetine dahil olan anne Hülya Kızılay ise gazetecilere açıklama yapmak istemedi.

    Her iki aile de evlatlarının fotoğraflarını alarak diğer ailelere dahil oldu.

    Diyarbakır’da evlat nöbeti sayısı 337 oldu #3


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