Diyarbakır'da evlat nöbeti sürüyor 10 yıl önce oğlunun 16 yaşındayken HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Saadet Ödümlü, eşinin güvenlik korucusu olduğunu ve oğlunun da bu yüzden dağa götürüldüğünü söyledi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen anneler, Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapıyor.

3 Eylül 2019 yılında farklı illerden Diyarbakır'a gelen ve HDP binası önünde çocuklarının geri dönmesini bekleyen aileler, umudunu da kaybetmiyor.

Yapılan bu oturma eylemlerinde çocuklarıa kavuşan aileler olurken, henüz kavuşamayanlar ise evlatlarına çağrıda bulunuyor.

440 gündür süren nöbette 42 ailenin evladına kavuştuğunu duyan Saadet Ödümlü, oğlu Yusuf için HDP binası önüne geldi.

Oğluna "Teslim ol" dedi

10 yıl önce oğlunun 16 yaşındayken HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Yusuf’un annesi Saadet Ödümlü, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

"Babası güvenlik korucusu olduğu için oğlumu kaçırdılar"

Eşinin güvenlik korucusu olmasından ötürü evladının kaçırıldığını söyleyen Ödümlü, “Oğlum için burada oturma eyleminde bulunmaktayım. Buradaki çocukların hepsi bizim çocuğumuzdur. Oğlum 16 yaşındayken HDP tarafından kandırılarak kaçırıldı.

Oğlum şimdi 25 yaşında. İnşallah çocuklarımızın hepsi dağdan inecek. Oğlum, babası güvenlik korucusu olduğu için dağa kaçırıldı. Oğlum Yusuf, yeter artık. 10 senedir senden haber alamıyorum. Kardeşinin bebeği oldu, o bebeğin hatırı için çık gel oğlum” diye konuştu.