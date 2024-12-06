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İHA

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti yılları aşkın süredir devam ediyor...

Aileler, ilk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

Çocuklarından gelecek güzel bir haberi umutla bekleyen ailelerin sayısı ise her geçen gün artıyor.

OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISINDA BULUNDU

Mardin’den gelen Kamile ve Abdurrahman Karagöz, 2014 yılında terör örgütü PKK’ya katılan oğlu Hamdullah Karagöz’e teslim olması çağrısı yaptı.

Abdurrahman Karagöz, gazetecilere, Mardin’den geldiğini ve çocuğunu PKK’dan istediğini belirtti.

Karagöz, devamında şu ifadelerde bulundu: