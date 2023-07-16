Diyarbakır'da evlat nöbeti sürüyor: Aileler evlatlarına dön çağrısı yaptı PKK tarafından kaçırılan evlatları için nöbet tutan aileler kavuşacakları günü bekliyor. Anneler, evlatlarına geri dön çağrılarında bulundu.

İHA

Çocukları eli kanlı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, nöbet tutuyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önünde bin 413’üncü gününde de eylemlerini kararlılıkla sürüyor.

Kızı Fadime için Kütahya’dan gelerek evladının yolunu gözleyen Hatice Levent, dönmesi için çağrıda bulundu.

"Sen onlara layık değilsin"

Kızını almadan gitmeyeceğini vurgulayan anne Levent, "Fadime'm, eğer beni görüp duyuyorsan güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim. Sen oralara layık değilsin. Senin elin kalem tutuyordu, nasıl da yanıldın gittin gel geri" dedi.

"10 yıldır peşindeyim seni bırakmayacağım"

10 yıldır oğlu Faruk'un peşinde olan Rahime Taşçı ise şu cümleleri kurdu;