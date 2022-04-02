Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 280'e çıktı

943 gündür PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önünde eylemleri sürerken, nöbet tutan ailelerin sayısı da 280'e ulaştı.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı.

943 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu.

Aile sayısı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan kardeşi Mazlum için gelen Aytekin Alp ile 280'e yükseldi.

"GİTTİĞİ GÜNDEN BERİ UMUTLA BEKLİYORUZ"

Evlat nöbetindeki anne ve babalar tarafından karşılanan Alp, "Kardeşimi istiyorum. Kardeşim HDP yoluyla dağa kaçırıldı. Buradaki ailelerin çocuklarının döndüğünü gördük. Kardeşimin de kısa süre içerisinde döneceğini düşünüyorum. Beni duyuyorsa eğer ailesine geri dönsün. Ailemiz perişan halde. Gittiği günden beri bir umutla onu bekliyoruz. Peşinden koştuk ama maalesef iletişim kuramadık. İletişim kurabilseydik eğer dönmesi için ikna ederdik. Kardeşim gelene kadar buradan ayrılmayacağım" dedi.

















