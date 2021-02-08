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    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneden HDP'ye tepki

    Kızı Songül için Diyarbakır'da eylemini sürdüren anne Fatma Akkuş, HDP’ye tepki göstererek, "HDP çocuklarımızın üstünden elini çeksin, artık yeter, dayanamıyoruz" dedi.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 11:58
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    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneden HDP'ye tepki

    Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 525’nci gününde de devam ediyor.

    Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle 525 gündür eylemini sürdüren anne Fatma Akkuş, ömrünün sonuna kadar kızının peşini bırakmayacağını söyledi.

    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneden HDP'ye tepki VİDEO

    "HDP ÇOCUKLARIMIZIN ÜSTÜNDEN ELİNİ ÇEKSİN"

    HDP’ye ve PKK’ya tepki gösteren anne Akkuş, "Kızımdan vazgeçmiyorum, vazgeçmeyeceğim de. Gözüm yolda, ölünceye kadar onu bekleyeceğim. HDP bizden ne istiyor? Çocuklarımızın üstünden elini çeksin, artık yeter, dayanamıyoruz. Bizden, çocuklarımızdan ne istiyorlar? Kızımı götürüp dağda ölüme terk etmişler, bu ne demektir? O kızlara, o çocuklara yazık" dedi.

    Diyarbakır da evlat nöbeti tutan anneden HDP ye tepki #1

    "EL ELE TUTUŞUP KAÇIN"

    Konuşmasının sonunda kızına ve dağdaki diğer çocuklara seslenen Akkuş, “Dağda bulunan bütün çocuklar el ele tutuşup kaçıp gelsinler güvenlik güçlerine teslim olsunlar” diye konuştu.

    Diyarbakır da evlat nöbeti tutan anneden HDP ye tepki #2

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