Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneden HDP'ye tepki

Kızı Songül için Diyarbakır'da eylemini sürdüren anne Fatma Akkuş, HDP’ye tepki göstererek, "HDP çocuklarımızın üstünden elini çeksin, artık yeter, dayanamıyoruz" dedi.

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 525’nci gününde de devam ediyor.

Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle 525 gündür eylemini sürdüren anne Fatma Akkuş, ömrünün sonuna kadar kızının peşini bırakmayacağını söyledi.

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"HDP ÇOCUKLARIMIZIN ÜSTÜNDEN ELİNİ ÇEKSİN"

HDP’ye ve PKK’ya tepki gösteren anne Akkuş, "Kızımdan vazgeçmiyorum, vazgeçmeyeceğim de. Gözüm yolda, ölünceye kadar onu bekleyeceğim. HDP bizden ne istiyor? Çocuklarımızın üstünden elini çeksin, artık yeter, dayanamıyoruz. Bizden, çocuklarımızdan ne istiyorlar? Kızımı götürüp dağda ölüme terk etmişler, bu ne demektir? O kızlara, o çocuklara yazık" dedi.

"EL ELE TUTUŞUP KAÇIN"

Konuşmasının sonunda kızına ve dağdaki diğer çocuklara seslenen Akkuş, “Dağda bulunan bütün çocuklar el ele tutuşup kaçıp gelsinler güvenlik güçlerine teslim olsunlar” diye konuştu.