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    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneden, kızına dön çağrısı

    Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukların hasreti, ailelerini dağlıyor. Kızı 8 yıl önce kaçırılan anne, yavrusuna seslenerek, "Yuvana dön, orası boş dava" dedi.
    • 20.10.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 11:12
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    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneden, kızına dön çağrısı

    Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, Diyarbakır'daki HDP İl Binası önündeki eylemlerini bin 144'üncü gününde sürdürüyor.

    Evlat hasreti yaşayan anne Nihan Çiçek (57), 8 yıl önce kızı Hatun Çiçek'in 23 yaşındayken dağa kaçırıldığını söyledi.

    Bir an önce kızına kavuşmak isteyen anne, yavrusuna kavuşana kadar eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi.

    "Sadece benim evladım değil, hepsini göndersinler"

    Nihan Çiçek, “Diyarbakır’dan katıldım, kızım gelene kadar kalkmayacağım.

    Sadece benim evladım değil, hepsini göndersinler. Bu aileler burada dört gözle onları bekliyor. Kızım beni görüyorsan, seni çok özledim.

    Diyarbakır da evlat nöbeti tutan anneden, kızına dön çağrısı #1

    "Orası boş dava"

    Kardeşlerin seni bekliyor, gel seni çok özlemişim. Yuvana dön, orası boş dava. Annenin yuvasından başka güzel bir yer yok.” dedi.

    Diyarbakır da evlat nöbeti tutan anneden, kızına dön çağrısı #2

    Diyarbakır da evlat nöbeti tutan anneden, kızına dön çağrısı #3

    Diyarbakır da evlat nöbeti tutan anneden, kızına dön çağrısı #4


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