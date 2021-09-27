Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba: Dünya sesimizi duydu HDP duymadı

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 234 ailenin evlat nöbeti, 756'ncı günde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler, eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakırlı Süleyman Aydın, terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce kaçırıldığını belirttiği 19 yaşındaki oğlu Özkan için HDP il binası önünde beklediklerini söyledi.

"BİRAZ DA KENDİ KÜRT AİLELERİNE SAHİP ÇIKSINLAR"

Baba Aydın, "Eylemimizin 3'üncü yılına girdik, bu vatan hainlerinin kapısındayız, HDP 6 yıldır benim oğlumu dağa göndermiş, benim oğlumu getirsinler bunlar benden ne istiyorlar eşkiya mı nedirler. Gelsinler bize ne açıklama yapabiliyorlar ne de başka bir şey. Bunlar nereye kadar Kandil’e vekillik yapacaklar biraz da kendi Kürt ailelerine sahip çıksınlar. Bizden ne istiyorlar, 40 yıldır evimizi yıktılar, çocuklarımızı getirsinler 6 yıldır evladımdan haber alamadım, çocuklarımızı getirsinler." dedi.





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"KANDİL'İ ÇOK SEVİYORLARSA ONLAR GİTSİN"

Mücadelelerini devam ettireceklerini söyleyen Aydın,"Bu Kandil vekillerinin kapısından kalkmayacağız, HDP milletvekilleri Kandil’i çok seviyorlarsa onlar gitsinler, neden gitmiyorlar, Türkiye’yi istemeyen oraya gitsin bizim çocuklarımızı neden gönderiyorlar. Burada Türkiye’nin dört bir yanında aileler çocuklarını istemeye geldiler. HDP sesimizi duyuncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bütün dünya sesimizi duydu HDP duymadı. Kalkmayacağız, çocuklarımızı getirsinler, getirmedikleri müddetçe buradan kalkmayacağız." şeklinde konuştu.



