İHA

PKK tarafından dağa kaçırılan çocukların aileleri tarafından 3 Eylül 2019' tarihinde başlatılan evlat nöbeti devam ediyor.

Farklı kentlerden gelen aileler, eski Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdürüyor.

Aileler, bölücü terör örgütü PKK'nın elinde olan çocuklarına "teslim ol" çağrılarını yineledi.

"KÜRTLERİN EN BÜYÜK DÜŞMANI PKK'DIR"

Ramazan Üçdağ'ın babası Recep Üçdağ, 3 Eylül 2019'dan beri evlat nöbetini tuttuğunu hatırlatarak, "Suriye olaylarındaki tüm örgüt elemanlarına sesleniyorum. Fırsatınız varken kaçın, gelin. Devletimize sığının. Güzel bir hayat ülkemizde yaşarsınız ama örgütün tek amacı ve gayesi sizi çok kötü bir ölüm bekliyor. Kürtlerin en büyük düşmanı PKK örgütüdür” dedi.

"SUİRYE KARIŞTI KIZIM, BU SENİN İÇİN DE SON FIRSAT"

Ağrı'dan eyleme katılan Süheyla Demir ise kızı Hayal Demir için nöbet tutmaya devam edeceğini vurguladı. 6 yıldır burada evlat nöbeti tuttuklarını aktaran Demir, "Evlatlarımızı HDP'den ve PKK'dan istiyoruz. HDP kızımı lise 3. sınıfta kaçırıp PKK'ya teslim etti. 10 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum.

Buradan kızıma sesleniyorum. Bu sizin için son fırsat Suriye karıştı. Kaçan kaçabiliyor. Bu benim için de senin için de son fırsat. O zalimlerin elinden kaç” ifadelerini kullandı.