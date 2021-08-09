Oğlu terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan baba, akademisyenlerin korkudan PKK'yı suçlayamadığını söyleyerek orman yangınlarını kınadı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 707’inci gününde de sürüyor.

5 yıl önce kaçırılan 20 yaşındaki oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı baba Süleyman Aydın, eyleminde kararlı olduğunu söyledi.

"PKK ORMANLARIMIZI YAKTI, AKADEMİSYENLER KORKUDAN SESSİZ KALDI"

Çocukları gelinceye kadar eylemden asla geri atmayacağını aktaran baba Aydın, “HDP bilsin ki biz sonuna bu mücadelemizi devam edeceğiz. PKK’lılar doğayı yakıyorlar. Hem doğayı yakıyorlar hem bizim de ciğerimizi yaktılar. PKK’lılar eş zamanlı ülkenin birçok yerinde orman yangınlarını çıkardılar. Üç ağaç için kıyameti koparan insanlar neredesiniz? Konu PKK olunca susuyorsunuz. Utanmadan bir de devlete yükleniyorlar. Devletimiz mi bu ormanları yaktı? Her şey ortada, PKK ormanlarımızı yaktı. Akademisyenler, yazarlar üç ağaç için yürüyüş yapıyorlardı neden şimdi sessiz kalıyorlar. Gelin koca ormanlar yanıyor, doğa ve ciğerimiz yanıyor neden sessiz kalıyorsunuz. Bunlar da hiç vicdanda yoktur.” dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba, orman yangınlarına tepki gösterdi VİDEO











"İŞKENCENİN EN BÜYÜĞÜ PKK'DA VARDIR"

Devlete olan güvenlerinin sonsuz olduğunu belirten baba Aydın, “Biz anne ve babalar olarak sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve devlete olan güvenimiz sonsuzdur. İnşallah devletimiz bizim de çocuklarımızı kurtarır bu hasretlik biter. Ben buradan oğluma sesleniyorum. Oğlum sesimizi duyuyorsan güvenlik güçlerine teslim ol. Bu PKK ile HDP’den bizlere hayır gelmez. Gelin oğlum güvenlik güçlerine teslim olun bu hasretlik birsin artık. Anne ve babalarınız burada HDP önündeki çadırda yolunuzu gözlüyorlar. Gelin oğlum korkmayın, sizi orada tehdit ediyorlar. ‘Teslim olursanız, devlet size işkence eder’ diyerek ama bunu bilin işkencenin en büyüğünü PKK’da vardır, devletimizin yanında yoktur. 30’dan fazla çocuk gelip devlete teslim oldu şu anda anne ve babasının yanındadır. Teslim olanların hiçbiri kötü muameleye maruz kalmadı. PKK’lılar yalan atıyor, gelin güvenlik güçlerine teslim olun, artık bu hasretlik bitsin.” diye konuştu.